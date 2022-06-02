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Başakşehir, Alexandru Epureanu'yla 'devam' dedi

Medipol Başakşehir 8 senedir formasını terleten Alexandru Epureanu'nun sona eren sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

02 Haziran 2022, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Alexandru Epureanu'yla 'devam' dedi

2014'ten bu yana Medipol Başakşehir forması giyen Alexandru Epureanu imzayı attı... Turuncu-Lacivertliler sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki savunmacısıyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alexandru Epureanu’nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu’ya başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Tecrübeli stoper, Başakşehir formasıyla 8 senede 257 maça çıktı ve 16 gol, 2 asistle oynadı.

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