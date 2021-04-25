Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. İki maçlık galibiyet özlemine Kasımpaşa karşısında son veren ve düşme hattından çıkan Başakşehir haftaya 36 puanla 17. sırada girdi. Aykut Kocaman'ın ekibi, güçlü rakibini devirip seri yakalamak istiyor. Perşembe günü evinde Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisi ise düşme hattındaki rakibinden de puan ya da puanlar almayı amaçlıyor. Son haftalara gelinirken, ilk 5 hedefini korumak isteyen Alanyaspor, en son Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Başakşehir - Alanyaspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi, tüm detayları haberimizde olacak.

Başakşehir - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Uğur, Epureanu, Duarte, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Giuliano, Aleksic, Visca, Chadli

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Mustafa

10. randevu

Aytemiz Alanyaspor ile Başakşehir lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 4, Alanyaspor 2 kez galip gelirken, 3 maçta da rakipler puanları paylaştı. İstanbul'da oynanan 4 maçın 3'ünü ev sahibi ekip kazanırken bir maçta rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Alanyaspor'un deplasmanda hiç galibiyeti bulunmuyor. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ise Alanyaspor 3-0'lık skorla aldı.

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir dönüyor

Medipol Başakşehir’de kart cezası sona eren kaptan Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyebilecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Cemali Sertel, Rafael ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak. İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Deniz Türüç ve testleri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da forma giyemeyecek.Medipol Başakşehir’de dört futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu dört oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

Alanyaspor'da Steven Caulker cezalı

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlarken, takımda Hasan Hüseyin dışında başarılı stoper Steven Caulker kart cezalısı olarak bu maçta forma giyemeyecek. Gaziantep FK maçında sarı kart gören Caulker, Başakşehir maçında yer alamayacak, Çağdaş Atan'ın başarılı stoper yerine bu maçta Fatih Aksoy'a şans vermesi bekleniyor. Takımda başka sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Efecan, Moubandje ve Marafona sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu oyunculardan birisinin bu maçta kart görmesi halinde Perşembe günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.