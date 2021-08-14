Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir, Süper Lig'de yeni sezonu Alanyaspor maçıyla açıyor. İstanbul ekibi, ev sahibi avantajını kullanıp sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Alanyaspor ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Geçtiğimiz sezon ecel terleri döken ve son haftalardaki çıkışıyla ligde kalmayı başaran Başakşehir, yeni sezonu Alanyaspor maçıyla açıyor. Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbul ekibi, sezonu 3 puanla açmayı amaçlıyor. Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'u evine evine galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Chadli, Alanyaspor'da kalp spazmı geçirmesinin ardından geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Babacar maç kadrosunda olmayacak.
Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15 Ağustos Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Alanyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Başakşehir - Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Emre, Mahmut, Youssouf, Zulj, Deniz, Ömer Ali, Aleksic
Alanyaspor: Marafona, Borja, Milunovic, Mevlja, Fatih Aksoy, Umut, Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Davidson, Famara