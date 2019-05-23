Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de geçen hafta Galatasaray’a yenilen Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını kaybetti. Geride kalan 33 haftada 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, son hafta maçları öncesinde ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev alacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Medipol Başakşehir’de sakatlığı süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu’nun da yarınki maçta oynaması beklenmiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.