Başakşehir-Alanyaspor maçı (CANLI)

Başakşehir ile Alanyaspor , Süper Lig 'in 5. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Namağlup durumda olan Emre Belözoğlu'nun ekibi, bir maç eksiğiyle 7 puanla 7. basamakta. 3 maçtır kazanamayan Francesco Farioli yönetimindeki Akdeniz temsilcisi 5 puanla 12. sırada. Ev sahibi, kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk takım ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde.

Başakşehir-Alanyaspor ilk 11'ler:

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Berkay, Chouiar, Okaka

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Umut, Efkan, Oğuz, Zinedine Ferhat, Eduardo