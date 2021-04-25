Başakşehir - Alanyaspor (CANLI)
Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Kasımpaşa galibiyetiyle nefes alan Başakşehir, güçlü rakibi karşısında seri peşinde. Deplasmanda bu sezon istediği sonuçları alamayan Alanyaspor ise evine puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Başakşehir - Alanyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. İki maçlık galibiyet özlemine Kasımpaşa karşısında son veren ve düşme hattından çıkan Başakşehir haftaya 36 puanla 17. sırada giriyor. Aykut Kocaman'ın ekibi, güçlü rakibini devirip seri yakalamak istiyor. Perşembe günü evinde Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisi ise düşme hattındaki rakibinden de puan ya da puanlar almayı amaçlıyor. Son haftalara gelinirken, ilk 5 hedefini korumak isteyen Alanyaspor, en son Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Başakşehir - Alanyaspor maçı ilk 11'leri:
Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa