Başakşehir - Alanyaspor (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. İki maçlık galibiyet özlemine Kasımpaşa karşısında son veren ve düşme hattından çıkan Başakşehir haftaya 36 puanla 17. sırada giriyor. Aykut Kocaman'ın ekibi, güçlü rakibini devirip seri yakalamak istiyor. Perşembe günü evinde Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisi ise düşme hattındaki rakibinden de puan ya da puanlar almayı amaçlıyor. Son haftalara gelinirken, ilk 5 hedefini korumak isteyen Alanyaspor, en son Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Başakşehir - Alanyaspor maçı ilk 11'leri:

Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa



