Başakşehir - Alanyaspor (CANLI)
Süper Lig'de 27. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetiminde harika bir sezon geçiren Başakşehir, Alanyaspor'u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Alanyaspor ise Erol Bulut yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda mağlup etmek istiyor. Başakşehir - Alanyaspor maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de..
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Okan Buruk yönetiminde harika bir sezon geçiren Başakşehir, Alanyaspor'u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Alanyaspor ise Erol Bulut yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda mağlup etmek istiyor.
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Başakşehir - Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih Uçan, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
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MAÇ BAŞLADI
4. dakikada Edin Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Enzo Crivelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
11. dakikada Skrtel'in kısa pasında Epureanu'dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas’ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert’te kaldı.