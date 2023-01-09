Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından olan mücadelede ev sahibi takım kazanarak zirve mücadelesinden kopmak istemiyor. Adana Demirspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Başakşehir - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Serdar, Aleksic, Berkay, Chouair, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Yusuf, Belhanda, Emre

Ligde son üç maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, 16 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 elde etti.

Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Adana Demirspor ise 30 puanla Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

Mahmut Tekdemir'in cezası bitti

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir, Adana Demirspor'a karşı forma giyebilecek.

Sakatlığı bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.



