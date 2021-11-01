Süper Lig 'de 11. hafta maçında Başakşehir ile Adana Demirspor üç puan mücadelesi verecek. Takımın başına gelir gelmez 2 galibiyetle ayağa kaldıran Emre Belözoğlu, Adana Demirspor karşısında seriyi devam ettirmeye çalışacak. Başakşehir tam kadro. Güney ekibinde ise tek eksik cezalı Akintola.

Başakşehir - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Adana Demirspor muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan, Castro, Ezeh, Metehan, Balotelli

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş 'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyor.