Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor’la sahasında karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir rakibini yenerek bir üst tura yükselmek istiyor. Adana Demirspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Başakşehir - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, evinde turu geçmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir’de cezalı Manuel da Costa ile sakatlığı bulunan Alparslan Erdem, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası hakemleri...

13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor: Murat Erdoğan

13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar

15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Koray Gençerler

17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Galatasaray-Keçiörengücü: Özgür Yankaya



