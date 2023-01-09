Başakşehir - Adana Demirspor maçı (CANLI)

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından olan mücadelede ev sahibi takım kazanarak zirve mücadelesinden kopmak istemiyor. Adana Demirspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Ligde son üç maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, 16 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 elde etti. Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Adana Demirspor ise 30 puanla Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

Emre Belözoğlu’ndan kadroda 1 değişiklik

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'inden 1 değişiklik yaparak Adana Demirspor karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep maçının 11’ine göre Adana Demirspor müsabakasında 1 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Adana temsilcisi karşısında Danijel Aleksic’in yerine cezası biten Mahmut Tekdemir görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

17. dakikada Ndiaye ile verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru'nun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

32. dakikada Adana Demirspor savunmasının arkasına atılan topa Serdar Gürler hareketlendi. Zamanında ceza sahası dışına çıkan Ertaç topu uzaklaştırdı.

İlk yarı sona erdi.

Başakşehir - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Adana Demirspor maçı 11'leri

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba