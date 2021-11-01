Başakşehir - Adana Demirspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 11. hafta maçında Başakşehir ile Adana Demirspor üç puan mücadelesi veriyor. Takımın başına gelir gelmez 2 galibiyetle ayağa kaldıran Emre Belözoğlu, Adana Demirspor karşısında seriyi devam ettirmeye çalışacak. Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapmanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir tam kadro. Güney ekibinde ise tek eksik cezalı Akintola. Karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynana ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Visca yerden içeriye ortasını yaptı. Ömer Ali’nin üzerinden atladığı topa, penaltı noktası üzerinde Okaka gelişine vurdu. Kaleci Muric yerden köşeye giden meşin yuvarlağı soluna uzandı ve kontrol etti.

15. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Vargas’ın kullandığı kornerde top arka direkte boşta kaldı. Kaleci Volkan Babacan, önce Samet’in, ardından da Assombalonga’nın yakın mesafeden vuruşlarında gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Medipol Başakşehir’in gelişen atağında Chadli, sol kanattan bindiren Hasan Ali’nin önüne topu gönderdi. Hasan Ali’nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Mahmut ayak içiyle gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Başakşehir - Adana Demirspor ilk 11'ler...

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Assombalonga