Başakşehir Abdurrahim Albayrak için harekete geçti! Suç duyurusu...

Süper Lig'de son haftalara girilirken tansiyon artmaya devam ediyor. Derbi sonrası yaşanan hakem tartışmalarının ardından Abdurrahim Albayrak'ın "VAR konuşmaları bizde mevcut" açıklamasına Göksel Gümüşdağ'dan sert tepki gelmişti.

Gümüşdağ'ın bu tepkisinden sonra ise Başakşehir kulübü harekete geçti ve Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Kulübün resmi Twitter heabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

STSL'nin 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır.

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