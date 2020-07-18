Başakşehir 6. şampiyon olup tarihe geçmek istiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014’te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.
En yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor’u yenmesi halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Altıncı farklı şampiyon olabilir
Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor’u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.
Süper Lig’in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig’de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.
En fazla Galatasaray şampiyon oldu
1959’da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.
Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş’ın 1959’dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15’e ulaştı.
İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Galatasaray
1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi’nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.
İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında 4-0 galip gelerek, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.
Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.
Medipol Başakşehir’de hedef 3 kupa
Süper Lig’de mutlu sona ulaşmak için Hes Kablo Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor.
Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.
Medipol Başakşehir ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag’ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos’ta rövanş karşılaşmasına çıkacak. Medipol Başakşehir, Kopenhag’ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos’ta Almanya’da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Süper Lig şampiyonları
Sezon Şampiyon
1959 Fenerbahçe
1959-60 Beşiktaş
1960-61 Fenerbahçe
1961-62 Galatasaray
1962-63 Galatasaray
1963-64 Fenerbahçe
1964-65 Fenerbahçe
1965-66 Beşiktaş
1966-67 Beşiktaş
1967-68 Fenerbahçe
1968-69 Galatasaray
1969-70 Fenerbahçe
1970-71 Galatasaray
1971-72 Galatasaray
1972-73 Galatasaray
1973-74 Fenerbahçe
1974-75 Fenerbahçe
1975-76 Trabzonspor
1976-77 Trabzonspor
1977-78 Fenerbahçe
1978-79 Trabzonspor
1979-80 Trabzonspor
1980-81 Trabzonspor
1981-82 Beşiktaş
1982-83 Fenerbahçe
1983-84 Trabzonspor
1984-85 Fenerbahçe
1985-86 Beşiktaş
1986-87 Galatasaray
1987-88 Galatasaray
1988-89 Fenerbahçe
1989-90 Beşiktaş
1990-91 Beşiktaş
1991-92 Beşiktaş
1992-93 Galatasaray
1993-94 Galatasaray
1994-95 Beşiktaş
1995-96 Fenerbahçe
1996-97 Galatasaray
1997-98 Galatasaray
1998-99 Galatasaray
1999-00 Galatasaray
2000-01 Fenerbahçe
2001-02 Galatasaray
2002-03 Beşiktaş
2003-04 Fenerbahçe
2004-05 Fenerbahçe
2005-06 Galatasaray
2006-07 Fenerbahçe
2007-08 Galatasaray
2008-09 Beşiktaş
2009-10 Bursaspor
2010-11 Fenerbahçe
2011-12 Galatasaray
2012-13 Galatasaray
2013-14 Fenerbahçe
2014-15 Galatasaray
2015-16 Beşiktaş
2016-17 Beşiktaş
2017-18 Galatasaray
2018-19 Galatasaray
AA