Başakşehir: 3 - Göztepe: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Başakşehir, sahasında Göztepe ’yi 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç’ün soluna çekip savunmanın arkasına yaptığı ortada, kale önünde Serdar Gürler’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada kaleci Arda Özçimen’in ceza sahası içinde yaptığı hatada araya giren Serdar Gürler’e de çarpan top ağlara gitti. 2-0
35. dakikada Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Serdar Gürler, kontrolünü sağladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Başakşehir’in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Okaka, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan uzak köşeden ağlarla gönderdi.
60. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.
71. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Keny’den önce kaleci araya girip topu kontrol etti.
73. dakikada Ali Akman’ın vuruşunda Volkan Babacan topu oyun alanına çelerken, ceza saha çizgisine gelen topa İzzet Furkan’ın sağ ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Bora Özkara
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir (Şener Özbayraklı dk. 62), Lucas Lima, Biglia (Nzaba dk. 40), Serdar Gürler (Partyk Szysz dk. 85), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Mounir Chouiar (Aleksic dk. 46), Okaka (Keny dk. 46)
GÖZTEPE: Arda Özçimen, Uğur Kaan (Efe Saçıkara dk. 74), Mihojevic, Luckas Gottwalt, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik, Tijanic (Yalçın Kaya dk. 60), Tuğbey (Emre Gedik dk. 74), Atanga, Kvasina (İzzet Furkan dk. 60), Ali Akman
GOLLER: Serdar Gürler (dk. 21 ve 24), Okaka (dk.37) (Başakşehir), İzzet Furkan (dk.73) (Göztepe)
SARI KART: Atanga (Göztepe)