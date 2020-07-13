Başakşahir bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol gördü

Şampiyonluk şansı ile gittiği Konyaspor deplasmanında ilk yarıda kötü bir performans gösteren Başakşehir, kalesinde 45 dakikada 3 gol gördü. Maçın son anlarında da bir gol yiyen Okan Buruk yönetimindeki takım, böylece bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol gördü. Başakşehir bu sezon sadece ilk hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında 3-0 kaybetmişti ve kalesinde 3 gol görmüştü

Konyaspor ligin en az gol atan takımı olarak (27) girdiği haftada sahasında ilk kez bir maçta 4 gol attı. Bu karşılaşmada ligin en az gol yiyen takımı olarak haftaya giren Başakşehir karşısında gerçekleşti