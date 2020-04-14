Baş dönmesi problemi hem pek çok hastalığın bir habercisi hem de nedeni olabilmektedir. Genellikle baş dönmesine neden olan durumlar birbirinden farklılık gösterir. Kronik bir hastalık sebebiyle ortaya çıkan baş dönmesini gidermek zor bir durumken sıradan bir rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesine çeşitli tedaviler uygulayabilirsiniz.

Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Baş dönmesi halinde evde doğal malzemeler kullanarak, baş dönmenizi giderebilirsiniz. Özellikle baş dönmesinin giderilmesinde tüketilen besinler çok önemlidir. Bu sebeple, baş dönmesine iyi gelen besinler tüketerek, bu rahatsızlığı yok edebilirsiniz. İşte baş dönmesine iyi gelen besinler;

- Bal: Baş dönmesinin bir nedeni de kan şekerinin düşmesidir. Kan şekeri düştüğünde anında baş dönme sorunu ortaya çıkar. Bu durumlarda doğal şeker olarak bilinen baldan yardım almanız gerekir. 1 tatlı kaşığı balı 1 su bardağı ılık suya ekleyin. Hatta bu karışım içerisine bir miktar elma sirkesi de ekleyerek içebilirsiniz. Böylece kan şekerinin düşmesine bağlı olarak baş dönmesi sorunu yok olur.

- Nane: Baş dönmesi ve mide bulantısı aynı anda gelirse naneden yardım alabilirsiniz. Nane içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde nane bu sorunların hemen giderilmesine yardımcı olacaktır.

Baş Dönmesi Nasıl Geçer?

Baş dönmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Baş dönmesini gidermek için öncelikle bu nedenleri iyi bilmek gerekir. Fakat ansızın ortaya çıkan baş dönmesi problemine karşı evde kendi başınıza yapabileceğiniz çeşitli tedaviler bulunmaktadır. Bu tedavilerden öncelikli olanı ise yenilen ve içilen besinlere dikkat etmektir. Bazı besinler baş dönmesinin giderilmesini sağlar. Bu sebeple baş dönmesi yaşandığı anda tavsiye edilen besinlerden yararlanabilirsiniz. Baş dönmesini geçiren besinler şunlardır;

1- Zencefil: Mide bulantısı ile baş dönmesine zencefil çok iyi gelmektedir. Çünkü zencefil, kan akışını düzenleyen ve doğrudan beyne oksijen göndermeye yarayan bir besindir. Bu açıdan baş dönmesini gidermek için zencefilden yararlanabilirsiniz.

2- Limon: Limon, baş dönmesi için en doğal bir ilaç niteliğindedir. Özellikle 1 bardak su içerisine yarım limon sıkıp birazcık da toz şeker ekleyerek, tüketebilirsiniz. Kısa sürede baş dönmesi probleminin gittiğine şahit olacaksınız.

3- Kan dolaşımını hızlandıran besinler: Genellikle meyveler kan dolaşımını hızlandırır ve vitamin açısından zengindir. En fazla C vitamini bakımından zengin besinler tüketerek, baş dönmesi problemini yok edebilirsiniz.

Baş Dönmesi Yaşandığında Yapılacaklar

Baş dönmesi problemi, kişinin hayatını derinlemesine etkileyen bir problemdir. Bazı detaylar ve davranışlarla baş dönmesi problemine karşı alacağınız zararı en aza indirebilirsiniz. Özellikle baş dönmesi esnasında yapmanız gereken durumları uygulayarak, bu problemi hafifletebilirsiniz. Baş dönmesi esnasında yapmanız gerekenler;

- Baş dönmesi yaşandığı anda rahat bir yere uzanabilir ya da oturabilirsiniz.

- Gözlerinizi kapatmanız baş dönmesini daha da hızlandırır. Bu sebeple gözlerinizi sabit bir noktaya dikebilirsiniz.

- Elinizi ve yüzünüzü soğuk suyla yıkayabilir, ense bölgesine su teması yapabilirsiniz.

- Kesinlikle başınız dönerken yürümekten ve ayakta kalmaktan kaçınmalısınız.

- Baş dönmesini hafifletecek besinler tüketebilirsiniz.

Baş Dönmesi Yaşandığında İçilecek Şeyler

Baş dönmesi yaşandığında 1 bardak su kan akışının düzene girmesine yardımcı olur. Bazı kişilerde açlık ve susuzluk nedeniyle de baş dönmesi yaşanabilir. Bu gibi durumlarda içilmesi gereken şeyler şunlardır;

1- Bir bardak su içerek kan şekerini ve akışını dengeleyebilirsiniz.

2- A ve C vitamini açısından oldukça zengin olan Bektaşi üzümünden yararlanabilirsiniz. 2 ya da 3 adet Bektaşi üzümünü ezerek, 1 gün boyunca suda bekletin. Ardından bu suyu için.

3- C vitamini açısından zengin olan meyve suları tüketebilirsiniz.

Baş Dönmesinin Nedenleri Nelerdir?

Baş dönmesi bazı zamanlarda bir hastalığın habercisi bazen de vücutta ters giden bir durumun tetikleyicisi olabilir. Fakat her baş dönmesi bir hastalığın habercisi olmaz. Bazen dolaşım ya da sinir sistemi ile ilgili problemler nedeniyle de baş dönmesi yaşanabilir. Genellikle kısa süreli baş dönmesi çok riskli bir durum sayılmaz. Eğer baş dönmesi daha uzun süreli ve rahatsız edici şekilde devam ederse mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Genellikle baş dönmesinin nedenleri arasında şu durumlar vardır;

- Açlık ve susuzluk,

- Dolaşım ve sinir sistemi ile ilgili problemler,

- Sürekli alınan ilaçlar,

- Yolculuk sırasında yaşanan sıkıntılar,

- Soğuk algınlığı gibi sıkıntılar,

- Baş kısmına alınan darbeler,

- Migren ve anemi gibi rahatsızlıklar,

- İç kulakla ilgili problemler.

Baş Dönmesine İyi Gelen Meyveler

Baş dönmesinde genellikle ilaçlardan yararlanılırken, meyvelerin de baş dönmesi problemine etkileri oldukça fazladır. Baş dönmesi sorunu yaşandığı anda çeşitli vitamin ve mineralleri içeren meyvelerden yardım alabilirsiniz. Baş dönmesine iyi geldiği bilinen meyveler;

- Portakal,

- Greyfurt,

- Çilek,

- Mandalin,

- Bektaşi üzümü,

- Kabak çekirdeği,

- Kivi

Bu meyve ve yemişlerin her biri kan dolaşımını hızlandırdığı için baş dönmesi sorununa da iyi gelmektedir. Bu sebeple baş dönmesi yaşandığında derhal bu yiyecekler tüketilebilir.