Baş ağrılarının görülmesinin tek bir nedeni olmamaktadır. Birçok nedeni olan baş ağrılarının altında ciddi bir problem olabilir. Bu nedenle çok sık yaşanan ve geçmeyen baş ağrıları için mutlaka uzman bir hekime görülmesi gerekir.

Baş ağrısı için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Baş ağrıları kişileri günlük hayatta oldukça olumsuz etkiler. Birçok nedene bağlı olan baş ağrılarının en büyük sebebi migren ağrısıdır. Migren ağrıları hastaların başının bir bölümünü ya da tamamını etkiler ve ağrılar oluşur. Bu ağrılar güçlü veya hafif ağrılar olabilir.

Baş ağrılarının diğer bir nedeni ise yüksek tansiyon olabilir. Tansiyon değerlerin normal değerlerin üzerinde çıkması baş ağrısı şikayetlerini oluşturur. Bu sebeple tansiyon hastalarının baş ağrısı yaşadığı durumlarda tansiyonlarını kontrol etmeleri gerekir.

Ayrıca baş ağrıları sinüzit sebebiyle de olmaktadır. Sinüzitlerin tıkanması ile birlikte baş ağrısı şikayetleri başlamaktadır. Genellikle de sinüzitler açılana kadar baş ağrıları devam etmektedir.

Baş ağrılarının birçok nedeni olduğu gibi şikayetler için de birçok bölümden randevu alınabilir. Eğer hasta baş ağrısı sebebini biliyor ise uygun bölümden randevu alabilir. Baş ağrısı şikayetleri için gidilecek 3 farklı bölüm bulunur. Baş ağrısının sebebine göre Nöroloji, Kulak Burun Boğaz veya Dahiliye bölümünden randevu alınmaktadır.

Baş ağrısına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Baş ağrısına bakabilecek birçok poliklinik bulunur. Baş ağrısının sebebine göre bölümlerden randevu alarak muayene olunabilir. Hastaların baş ağrısı nedenlerine göre Dahiliye, Kulak Burun Boğaz veya Nöroloji bölümünden randevu alınabilir. Randevu telefon veya internet üzerinden alınabilir. Özel hastaneler de telefon numaraları veya internet sitesinden alınmaktadır. Devlet hastanelerinde ise 182 numaralı telefon hattı veya MHRS internet sitesinden hastanın kimlik numarası ve şifresi ile randevu alınmaktadır.