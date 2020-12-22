Galatasaray'da 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçının son anlarında oyuna girmek için hazırlanmış ancak oyun durmayınca sahaya girememişti. Bu duruma üzülen genç isim teknik heyet tarafından teselli edilmişti.

Bartuğ bu kez 3-1 sona eren Göztepe maçının son anlarında Emre Kılınç'ın yerine oyuna girerek Süper Lig kariyerinin ilk maçına çıktı.







