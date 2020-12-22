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Bartuğ Elmaz Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Galatasaray'da 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Emre Kılınç'ın yerine oyuna girerek Süper Lig kariyerinin ilk maçına çıktı. Bartuğ geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında da son anlarda oyuna girmek için hazırlanmış ancak süre yetmeyince forma giymemişti

22 Aralık 2020, Salı 20:59 Son Güncelleme:
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Bartuğ Elmaz Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Galatasaray'da 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçının son anlarında oyuna girmek için hazırlanmış ancak oyun durmayınca sahaya girememişti. Bu duruma üzülen genç isim teknik heyet tarafından teselli edilmişti.

Bartuğ bu kez 3-1 sona eren Göztepe maçının son anlarında Emre Kılınç'ın yerine oyuna girerek Süper Lig kariyerinin ilk maçına çıktı.


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