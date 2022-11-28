Bartra önce paylaştı, sonra sildi

Kariyerine Barcelona alt yapısında başalyan Marc Bartra, 2016 yılında 8 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

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Almanya'da geçen iki yılın ardından Real Betis, başarılılı savunmacıyı 10.50 milyon Euro'ya transfer etti. Dört yıl Real Betis forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon başında 1.25 miyon Euro karşılığında Trabzonspor 'a transfer oldu.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig 'de 11 maça çıkan İspanyol oyuncu bir kez gol sevinci yaşadı. Bartra, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde ise toplam sekiz maçta görev yaptı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Marc Bartra'nın, model Jessica Goicoechea ile birlikte olduğu iddiaları İspanyol basınında yer alıyordu. Bartra konuyla ilgili olarak da, "Her şey yalan. Kimseyle birlikte değili ve çok mutluyum" açıklaması yapmıştı.





Marc Bartra, Jessica Goicoeche ile bir fotoğrafını Instagram'da hikaye olarak yayınladı ve saniyeler geçmeden apar topar sildi.

Ancak görüntüyü gazeteci Abel Planelles kaydetmişti. Planelles'in Bartra'nın yayınladığı hikayeyi TikTok'ta paylaşması üzerine, yıldız oyuncunun bunu neden hemen sildiği hakkında dedikodular yapılmaya başlandı.