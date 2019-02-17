Bartomeu: Messi ömür boyu...

Barcelona’nın Başkanı Josep Maria Bartomeu, takımın en önemli yıldızı Lionel Messi'nin takımdaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2019, Pazar 09:27
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Bartomeu: Messi ömür boyu...

Barcelona’nın Başkanı Josep Maria Bartomeu, takımın en önemli yıldızı Lionel Messi ile ilgili olarak, “Messi bizim için çok önemli bir oyuncu. O bu kulübün sembol isimlerinin başında geliyor. 2021 yılında sözleşmesi sona erecek ancak onunla ömür boyu bir sözleşme imzalayıp, Barça’nın içinde başka bir unvanla bulunmaya devam etmesini istiyoruz” yorumunu yaptı. Bu arada Katalan temsilcisi, teknik direktörü Ernesto Valverde’nin sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına uzattı.

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