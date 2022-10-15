Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18:15 sularında nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Bölgeden üst üste gelen acı haberler sonrası Süper Lig kulüpleri, hayatını kaybeden madencilerimize rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerini paylaştılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu

"Bartın'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

Devletimiz tüm imkanları ile kurtarma çalışmalarını sürdürmekte.

Dualarımız içeride bulunan kardeşlerimizle…"

Türkiye Futbol Federasyonu

"Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu

"Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı dileriz.

Can kayıplarının artmamasını temenni eder, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz"

Türkiye Taekwondo Federasyonu

"Bartın/Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız madende mahsur kalan işçilerimizle birlikte"

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Türkiye Tenis Federasyonu

"Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz"

Antalyaspor

"Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz"

Beşiktaş

"Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz"

Fatih Karagümrük

"Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz"

Fenerbahçe

"Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz"

Galatasaray

"Acımız tarifsiz..."

Hatayspor

"Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"

İstanbul Başakşehir

"Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

İstanbulspor

"Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz"

Konyaspor

"Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Geçmiş olsun Bartın"

Sivasspor

"Geçmiş olsun Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diliyoruz.

Dualarımız madenci kardeşlerimizle..."

Trabzonspor

"Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz"