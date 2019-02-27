Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derecelerle döndü. 47 üniversiteden 300’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada BESYO öğrencilerinden milli sporcu Hüseyin Durmuş, 65 kilo sol bilekte gümüş madalya alırken; milli sporcu Alper Altan ise 90 kilo sağ bilekte Türkiye 6’ıncısı oldu.

Bartın Üniversitesi Bilek Güresi Takımı Antrenörü Öğretim Görevlisi Varol Korkmaz, her geçen gün kendilerini biraz daha geliştirdiklerini aktararak, bilek güreşine ilgi duyan öğrencilerle birlikte önümüzdeki yıl düzenlenecek müsabakalarda takım olarak kupa kaldırmak istediklerini ifade etti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da aldıkları başarılardan dolayı BESYO öğrencisi milli sporcuları tebrik ederek, “Öğrencilerimiz her geçen gün kendilerini biraz daha geliştirerek, alanlarında başarılar almaya devam ediyor. Bu noktada gayretleri ve elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencilerimiz Hüseyin Durmuş ve Alper Altan’ı kutluyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Ayrıca öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü nezdinde, kulüp antrenörümüz Öğr. Gör. Varol Korkmaz’a ve tüm öğretim elemanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.