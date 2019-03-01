İspanya Kral Kupası yarı finalindeki El Clasico eşleşmesinin galibi Barcelona oldu. Barça, ilk maçta sahasında 1-1 berabere kaldığı Real Madrid’i, deplasmanda 3-0 geçerek adını üst üste 6. kez finale yazdırdı. Konuk ekip, Santiago Bernabeu’da oyun ve istatistik anlamında Real’in gerisinde kalmasına rağmen 4 şutunun ikisinde isabeti buldu ve son golü de penaltıdan geldi. Bernabeu’da tarihinde 25. kez zafere uzanan Katalanlar, Real’in evinde son 10 yıldaki 10 galibiyet elde ederken, 3 kez berabere kaldı ve sadece 4 kez yenildi. Bu süreçte Barcelona 39 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

Galibiyetler eşitlendi

Lionel Messi’nin önceki günkü kapışmada beklenen etkiyi yapamazken iki gol Suarez’den, 1 gol de Varane’dan (k.k) geldi. Ev sahibi ise 14 şutunun 4’ünde kaleye buldu ve Vinicius’la önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İki takım bu yılki ikinci El Clasico kapışmasına, yarın yine Real’in stadı Bernabeu’da ancak bu kez ligde (La Liga) çıkacak. 1932’den beri oynanan El Clasico’larda şu an iki ekibin de galibiyet sayısı 95! Yani Messi ve arkadaşları bir kez daha kazanan taraf olursa, Barça 1932’den sonra ilk kez galibiyet sayısında rakibini geçecek.