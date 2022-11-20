Barış Yılmazer: 'Son saniyeye kadar vazgeçmedik'

Aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tuzlaspor Teknik Direktörü Barış Yılmazer, "Bodrumspor 10 kişi kalana kadar biraz daha hakimdi oyuna. O dakikadan sonra biraz motivasyon kaybı yaşadıklarını düşünüyorum. Kendi futbolcularımız adına da mücadeleyle ilgili yapılacak her şeyi yapıklarını düşünüyorum. Biz hafta içi de doğru analizler yaptığımızı düşünüyorum. Bodrumspor'un birçok maçını izledik. Artılarını ve eksilerini masaya koyduk. Takımım son saniyeye kadar vazgeçmedi. Karşılığını da üç puan olarak rabbim nasip etti" diye konuştu.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür / MUĞLA (İHA)