Barış Şimşek, FIFA VAR Eğitimcileri Semineri’ne katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek, Katar’da yarın başlayacak FIFA VAR Eğitimcileri Semineri’ne katılacak.

29 Mart 2019, Cuma 14:48
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Barış Şimşek, FIFA VAR Eğitimcileri Semineri’ne katılacak

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Katar’ın başkenti Doha’da 3 Nisan’a kadar sürecek seminerde, katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde VAR eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.

AA

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