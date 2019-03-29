Barış Şimşek, FIFA VAR Eğitimcileri Semineri’ne katılacak

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Katar’ın başkenti Doha’da 3 Nisan’a kadar sürecek seminerde, katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde VAR eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.
AA
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Katar’ın başkenti Doha’da 3 Nisan’a kadar sürecek seminerde, katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde VAR eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.
AA
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