Barış Orhunbilge: Zorlu süreci geride bırakmayı başardık

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanmayla birlikte sezona iddialı başlayan Menemen Futbol Kulübü, ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçerek 3 puanı kaptı. Yenilenen yönetim, teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla ilk kez taraftarın huzuruna çıkan sarı-lacivertliler, Emre Keskin'in golüyle galibiyete uzandı. İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, maçın ardından tecrübeli bir ekiple iş başı yaptıklarını belirtti.

Orhunbilge, "Mükemmel bir görev bölümü, kusursuz iş tanımları, hızlı düşünüp çabuk oynayarak zorlu süreci geride bırakmayı başardık. Merkezdeki idari bina ve statta yaklaşık bir aylık çalışma geride kaldı. Şimdi Çavuşköy ve Kesikköy'deki tesislerimize başlıyoruz. Bir ay gibi kısa bir sürede transfer , idari ve teknik kadro yapılanması, kamp, lig hazırlıkları, kurumsal alandaki çalışmalar dahil her şeyi tamamladık. Esenler Erokspor galibiyeti ise tüm bu güzel çalışmaların bir sonucu oldu" yorumu yaptı. (DHA)