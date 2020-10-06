ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 32 yaşındaki Barış Hersek’i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, uzun forvet oyuncusu Barış Hersek ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aramıza hoş geldin Barış Hersek. Lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kariyerinde oynadığı takımlarda Fenerbahçe'yle 2017'deki tarihi Euroleague şampiyonluğu dahil 15 kupa kazanan Barış, sarı-lacivertlilerde 3 lig, 2 Türkiye Kupası, Eurochallenge Kupası'nı da havaya kaldırdığı Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'da lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı.

Fethiye, Süper Lig'e alındıktan sonra kadrosuna uzun forvet Abdul-Malik Abu, kısa forvet Elgin Cook, guard Branden Fraizer ve kısa forvet Polat Kaya'yı dahil etmişti.