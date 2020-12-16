Barış Başdaş: Kenan Koçak, Fatih Terim gibi!

19 yaşında doğup, büyüdüğü, altyapı eğitimini aldığı Almanya'dan Türkiye'ye gelip 11 yıl forma giydikten sonra geri dönen ve Hannover'de 6 maça çıkan Barış, "30 yaşında ülkemi Almanya'da temsil etmek gurur verici. Burada oynamak gerçekten kolay değil. Türkiye'de stoper oynamak yetiyordu ama burada hocam beni orta saha ve sağ bekte de kullanıyor. Tek mevkii yetmiyor. İdmanlar ilk başlarda çok ağır geldi. Almanya'da her şey tamamen profesyonel ve kulüp kontrolünde. Yediğimiz her şeyin yağ oranı kontrol ediliyor. Türkiye'de maalesef bu genel olarak sadece kendisine dikkat etmek isteyen oyuncunun kontrol edebileceği bir şey. Önemli liglerle aramızdaki temel fiziksel fark yanlış beslenmeden kaynaklı. Almanya'da kısa sürede futbola bakış açım tamamen değişti, mental ve fiziksel olarak çok farklı bir Barış Başdaş var artık" dedi.

'O bir İmparator'

Adı sürekli Türkiye'yle de anılan Kenan Koçak hakkında da konuşan başarılı stoper, "Kenan hoca daha 39 yaşında. Çocukluğumda Galatasaray 'ı çok yakından takip ettiğim için samimiyetle söyleyebilirim; Kenan Koçak'ta Fatih Terim'in gençliğini görüyorum. Onun gibi hırslı, çalışkan ve önemli meziyetlere sahip bir teknik adam. Tabii ki şu anda bir Fatih Terim değil. Fatih hoca imparator, ancak bu yaşında Hannover 96'yı çalıştırmak bir Türk olarak hiç kolay bir şey değil ve Kenan hoca burada yükselen bir değer. Ben yakın zamanda 3 büyüklerden birini çalıştırıp, büyük başarılar yakalayabileceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.