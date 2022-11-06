Süper Lig 'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup eden ve 2. sıraya yerleşen Galatasaray 'da sahaya ilk 11'de çıkan ve Mauro Icardi'nin ilk golünde asisti yapan isim olan Barış Alper Yılmaz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Okan Buruk'a kendisine ilk 11'de şans verdiği için teşekkür eden genç kanat oyuncusu, çok mutlu olduğunu aktardı, şu ifadeleri kullandı:

"Sahaya çıkmayalı uzun zaman oldu. Okan Hoca’ya beni böyle bir maçta sahaya sürdüğü için çok teşekkür ederim. Bu gece benim için çok farklı oldu. Elimden geldiğince takıma destek olmaya ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etki ettim. Çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Antrenmanlarda hep çalışıyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Güzel bir asist yaptım"







