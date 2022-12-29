Süper Lig 'in 16. haftasında konuk Sivasspor 'u 2-1 mağlup eden Galatasaray , liderlik koltuğuna yükseldi. Sarı Kırmızı ekibe zorlu deplasmanda 3 puanı getiren golü 90+5. dakikada atan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'Gol attığım için çok mutluyum'

Çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan genç hücumcu, "Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete, tüm ekibe teşekkür ederim. Çok iyi mücadele ettik. Zemin istediğimiz gibi iyi değildi. Bu maçta gol attığım için çok mutluyum. Taraftarlarımıza bu üç puanla yeni yıl hediyesi vermek istiyoruz." dedi.

'Hocamın verdiği şansları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum'

Takıma katkı vermek için elinden geleni yaptığını dile getiren Barış Alper, “Çok iyi çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek vermek istiyorum. Rekabet güzel bir şey. Hocamın verdiği şansları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Lig uzun. Şu an bir şey söylemek için erken. Maçlara teker teker bakıyoruz. İnşallah sonu güzel olacak.” ifadelerini kullandı.







