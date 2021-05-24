TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'a olan ilgi artmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile Galatasaray bu transfer için karşı karşıya.

Goal Türkiye'nin haberine göre; 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a Galatasaray ve Beşiktaş resmen talip oldu. Fatih Terim, Ankara Keçiörengücü yetkililerini bizzat arayarak oyuncu hakkında bilgi istemesine rağmen yönetimde yaşanan belirsizlikler sarı - kırmızılıların bir adım geride kalmasına sebep oluyor.

Beşiktaş'ın Ankara ekibiyle temasta olduğu oyuncu için kulübü 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da pay istiyor. Kulüpler bu miktarı pazarlık masasında bir miktar daha aşağıya çekmeyi amaçlıyor.

Takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla 8 gol atıp 5 asist yaptı.







