Sarı-Kırmızılılar'ın, 4. dakikadaki golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz’ın değerlendirmeleri şu şekilde:

“Lazio ile bugün güzel bir mücadele vardı. İyi oynamaya çalıştık. Hatalarımızdan ders çıkartacağız. Karşımızdaki güçlü bir rakip. İstediğimiz sonucu alamadık ama hatalarımızdan ders alacağız. Bu bizim lige hazırlanma maçlarımızdan bir tanesiydi.”

Barış, attığı gol ve oynadığı mevkii hakkında kendisine yöneltilen soruyu ise şu şekilde cevapladı:

“Araya güzel saldılar, ben de vurdum, gol oldu. Hücum olarak kanat, forvet fark etmiyor, hocam bana orada şans verdi. Bugün elimden geldiğince mücadelemi yaptım. Takıma elimden geldiğince katkı yapmaya çalıştım. Bugün de golü attım ama sonucu yenseydik daha güzel olurdu ama Lazio rakibi de gerçekten iyi bir mücadele etti. Onları da tebrik ederim.”

Barış, “Icardi ile oynamak nasıl bir duygu?” sorusuna ise “Çok büyük bir oyuncu, ondan çok şey öğreniyoruz.” yanıtını verdi.



