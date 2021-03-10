Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden oldukça memnun kalan Galatasaray, gözünü bir başka genç yıldız adayına dikti. Sarı-Kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ı takibe aldı. Basında çıkan haberler sonrası, Galatasaraylı taraftarlar Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyerini merak ediyor.

Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Doğduğu şehrin takımı Rize Özel İdare Spor'da futbola başlayan Barış Alper, 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer oldu ve profesyonelliğe geçti. Ankara Demirspor formasıyla önce 3. Lig'de, ardından ise 2. Lig'de forma giyen Barış Alper Yılmaz, 2020/21 sezonu başında 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Keçiörengücü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 53 numaralı formayı giyen Barış Alper Yılmaz, sol açık pozisyonunda görev alıyor. Sağ ayaklı hücum oyuncusu, 1. Lig'de bu sezon şu ana dek 5 gol attı, 2 de asist yaptı.

Gösterdiği başarılı performans ile Ümit Milli Takım kadrosuna da dahil edilen Barış Alper, "Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir" açıklamasını yapmıştı.







