Barış Alper Yılmaz: Golümü attım mutluyum

Süper Lig 'de Fenerbahçe derbisi öncesi sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray , 1-0 geriye düştüğü maçta Barış Alper Yılmaz ve Gomis'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından ilk golün sahibi Barış Alper, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Barış Alper'in açıklamaları şöyle;

Çok güzel bir gündü. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Sonuç daha farklı olabilirdik. Çok fazla ürettik ama bir türlü top girmedi. Golümü attım, çok mutluyum.