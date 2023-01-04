Barış Alper Yılmaz: Golümü attım mutluyum
Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray'da ilk golün sahibi Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Genç yıldız adayı gol attığı için mutlu olduğunu ifade etti.
Süper Lig 'de Fenerbahçe derbisi öncesi sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray , 1-0 geriye düştüğü maçta Barış Alper Yılmaz ve Gomis'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından ilk golün sahibi Barış Alper, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Barış Alper'in açıklamaları şöyle;
Çok güzel bir gündü. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Sonuç daha farklı olabilirdik. Çok fazla ürettik ama bir türlü top girmedi. Golümü attım, çok mutluyum.