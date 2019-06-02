Barış Alıcı’ya Ersun Yanal kalkanı

Altınordu’dan transfer edilen, devre arasında ise Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderdiği Barış Alıcı’ya yeni sezon öncesi teknik direktör Ersun Yanal sahip çıktı.

02 Haziran 2019, Pazar 06:01
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Barış Alıcı’ya Ersun Yanal kalkanı

Sezon başında Başkan Ali Koç’un kadroyu gençleştirmek amacıyla Altınordu’dan kaleci Berke ile birlikte transfer ettiği, devre arasında ise Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderdiği Barış Alıcı’ya yeni sezon öncesi teknik direktör Ersun Yanal sahip çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcının, bir araya geldiği Barış’a “Ben senin yeteneklerine inanıyorum. şampiyonluk kovalayacak takımda yerin olduğuna inanıyorum. Tatilini iyi değerlendir. Kafanı boşaltıp, kampa katıl. Her türlü eleştiriye kulaklarını tıka. Sen bize lazımsın” dediği bildirildi.

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