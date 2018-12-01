Barış Alıcı ile devam!

Sarı-Lacivertliler’in genç yıldızı, Trabzon deplasmanında kısa süreli de olsa şans buldu. Barış, Frey’in golünde güzel bir asist yaparak göze girmeyi başardı.

01 Aralık 2018, Cumartesi 07:43
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Barış Alıcı ile devam!

Koeman, Dinamo Zagreb mücadelesinde genç Barış Alıcı'yı bu kez 11’de görevlendirdi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelede de takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Hollandalı teknik adam, Ayew’in yokluğunda Barış Alıcı’yla yola devam etme kararı aldı.

Genç oyuncunun önünde şimdi önemli bir fırsat var. Başarılı futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ayew’in yokluğunda kendini gösterip, ilk 11’de kalıcı olabilir. Barış Alıcı, bu sezon 9 resmi maçta sadece 367 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı.

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