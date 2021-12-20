Spor Toto 1. Lig'de 18 hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u 5-0 mağlup etti. Başkent temsilcisinde Barış Alıcı kaydettiği 2 asistle göz doldurdu.

Sezon öncesinde Fenerbahçe 'den Gençlerbirliği'ne transfer olan Alıcı, kırmızı-siyahlılarda forma giydiği 17 maçta; 3 gol, 4 asist yaptı ve 7 gole katkı sağladı.

Y. Malatya, Rize ve Westerlo'ya kiralandı

Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonu yaz transfer döneminde 1.5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı; Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve KVC Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti.

Ajansspor







