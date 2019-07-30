Barış Alıcı, Çaykur Rizespor kampına katıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı, yeni takımının Bolu kampına katıldı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'ye verdiği Vedat Muriç'in ardından sarı-lacivertlilerden kadrosuna katmak istediği Barış Alıcı ile sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'den Barış Alıcı ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağladı. Bugün takımımızın Bolu kampına katılan Barış Alıcı için önümüzdeki günlerde Rize'de imza töreni düzenlenecek" denildi.

2018-2019 sezonunda Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde yarım sezonda toplam 15 maçta görev aldı. Geçen sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı, 10 maçta süre alırken 2 gol attı, 1 de asist yaptı.



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