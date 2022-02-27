Barcelona bu kuranın favorisi. Galatasaray 'ın bireysel anlamda iyi oyuncuları var. Ancak benim gözlemime göre takım yeniden yapılanma içerisinde ve Barça için güçlü bir rakip olacağını düşünmüyorum. Barça için iki zorluk olabileceğini düşünüyorum. Birincisi, pandeminin etkisini hâlâ yaşadığımız bu günlerde Almanya ya da Fransa'ya yaptıkları yolculuk gibi Türkiye onlar için kolay bir seyahat olmayacaktır. İkincisi, Galatasaray'ın bu turda kaybedeceği bir şey yok. Bu yüzden onlar kadar baskı hissetmeyecekler. Aynı zamanda her ne olursa olsun, Galatasaray markası Avrupa'da hâlâ büyük.

Arda önemli işler yaptı ama...

Arda Turan ise Atletico Madrid ve Barcelona'da önemli işler yaptı. Ancak şu an takımının önemli bir oyuncusu değil. Yedek futbolcu konumunda yer alıyor.

Genç yıldız Gavi cezalı

10 Mart'ta Nou Camp'ta oynanacak ilk maçta, Barcelona'nın önemli bir eksiği olacak. Altyapıdan yetişen ve bu sezon kısa zamanda harikalar yaratan 17 yaşındaki Gavi, sarı kart cezası nedeniyle İspanya'daki mücadelede Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. İspanyol yıldız, hocası Xavi'nin sistemindeki en önemli parçalardan biri olarak öne çıkıyor.

O bilet için amansız yarış

Xavi göreve gelene kadar zirve yarışının çok uzağında kalan Barcelona, son dönemde toparlandı. Maç eksiğiyle de olsa lider Real Madrid'den 15 puan fark yiyen Barça, ikinci sıradaki Sevilla'nın da 9 puan gerisinde. Yine de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hattına girmeyi başaran Xavi'nin öğrencileri, şu sıralarda 3. ve 4. sıra için Betis, Atletico Madrid, Villarreal, Sociedad ve Bilbao ile amansız bir mücadele içerisinde.

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