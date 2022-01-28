Barcelona’ya sponsor müjdesi

Geçen sezon sona eren Beko ile forma kol sponsorluğundan sonra bu sezon sonunda Barcelona'nın Rakuten ile olan forma göğüs sponsorluğu sona erecek.

İspanya basınında yer alan habere göre her iki sponsorluk için de Barcelona görüşmelere başladı. Dünyanın en büyük dijital müzik platformu olan Spotify’ın Katalan ekibine beş yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması için 340 ile 360 milyon Euro değerinde bir anlaşma teklif ettiği, tarafların görüşmelere devam ettiği İspanya basınında çıkan haberler arasında yer alıyor.

Kripto para şirketlerinden İsviçre merkezli Polkadot ise forma kol sponsorluğu için beş yıllık anlaşma karşılığında Katalan kulübüne 100 milyon Euro teklif ettiği yapılan haberler arasında.

Çıkan haberlerin resmiyet kazanması durumunda ise Barcelona yıllık 90 milyon avro civarında bir sponsorluk gelirine kavuşmuş olacak.



