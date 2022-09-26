İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya başarılı stoperi Ronald Araujo'dan kötü haber geldi.

Uruguay ile İran arasındaki hazırlık maçında sakatlanan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun ameliyat olacağı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda ameliyatın Çarşamba günü Finlandiya'da gerçekleştirileceği de belirtildi.

Ne zaman sahalara geri dönecek?

Barcelona, futbolcunun ne kadar süre forma giyemeyeceğine dair bir bilgi vermedi ancak oyuncunun yıl sonuna kadar yeşil sahalara dönmesi beklenmiyor.

Ameliyat olmak istemedi

23 yaşındaki Araujo, Dünya Kupası'na iki aydan az bir süre kala ameliyat olmak konusunda isteksizdi, ancak Pazartesi sabahı, Barcelona Teknik Direktörü Xavi ve kulüp doktoru Ricardo Pruna ile görüştükten sonra fikrini değiştirdi.

Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

Yaşadığı sakatlık nedeniyle gerçekleşecek ameliyat sonrası 10-12 haftalık bir iyileşme sürecine girecek olan Uruguaylı futbolcu Araujo'nun Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kuapsı'nda oynaması beklenmiyor.



