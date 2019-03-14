Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Olimpik Lyon'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Barcelona'da bir kez daha Ousmane Dembele şoku yaşanıyor.

Mücadelenin 86'ncı dakikasında takımının son golünü kaydeden ancak nükseden sakatlığı nedeniyle bu gole fazla sevinemeyen Fransız yıldızın sol uyluğundaki femoral bisepsinde yırtık tespit edildiği ve 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

2017 yazında Borussia Dortmund'dan tam 120 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon da uzun süreli sakatlıklar yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler