Barcelona'ya Memphis Depay'dan kötü haber. Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'dan yapılan açıklamada karşılaşmada 90 dakika forma giyen Memphis Depay'ın maçın sonunda sakatlandığı ve iyileşene kadar forma giyemeyeceği duyuruldu.

Katalan ekibinden Memphis Depay'ın ne zaman sahalara döneceğine yönelik net bir bilgi paylaşılmamasına rağmen AS'ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun en az 1 ay forma giymesi beklenmiyor.







