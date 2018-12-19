Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa, Yunan ekibi Olympiacos'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı skor anlamında çekişmeye sahne oldu ve Olympiacos; ilk çeyreği 14-17, ilk yarıyı da 30-32 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte skor anlamında biraz rahatlamayı başaran Olympiacos, son çeyreğe 48-55 üstün girdi.

Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren konuk ekip, karşılaşmadan 60-69'luk skorla galip ayrıldı.

Barcelona Lassa, bu sonuçla son 4 maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu. İspanya temsilcisi, toplamda da 13. maçında 7. yenilgisini aldı.

Olympiacos ise 3 maçlık yenilgi serisi sonrası oynadığı 6. maçında 5. galibiyetini elde ederken toplamda da 13. maçında 8. galibiyetini aldı.

Sadece iki ismin çift haneli skorlara çıkabildiği Barcelona'da Victor Claver 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Pierre Oriola 10, Adam Hanga 9 sayı üretti.

Olympiacos'ta Nikola Milutinov 18 sayı, 14 ribaunt ile yıldızlaşırken Spanoulis 14, Zach LeDay ve Nigel Williams-Goss da 10'ar sayıyla oynadılar.