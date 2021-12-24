İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele, dün akşam düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Fransa doğumlu olan Dembele'nin annesinin kökeni Moritanya ve Senegal'e dayanıyor, babası ise Moritanyalı. Dembele'nin eşinin ailesi tarafından gelen istekle İslami gelenekler çerçevesinde yapılan düğün töreninden fotoğraflar paylaşıldı.

Dembele'nin sezon devam ederken düğün yapması da İspanyol basınında ve sosyal medyada çok konuşuldu.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

2017 yazında Dortmund'dan 135 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya gelen ancak sık sık sakatlık yaşayan Dembele'nin maaşında ciddi bir indirime giderek Katalan deviyle yeni sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

BARCELONA'DA KÖTÜ GÜNLER DEVAM EDİYOR

Messi'nin ayrılmasıyla kötü günler geçiren Barcelona'da Koeman'ın ardından Xavi'nin takımın başına geçmesiyle de beklenen çıkış yakalanamadı. Katalan devi La Liga'da 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Barcelona, lider olan ezeli rakibi Real Madrid'in 18 puan arkasında.

Kaynak: Hürriyet