Sezona Okan Buruk yönetiminde ve yıldız isimleri transfer ederek giren Galatasaray , 2022 Dünya Kupası arasına zirvenin iki puan gerisinde girdi.





Sarı - kırmızılılar özellikle hücum hattına yaptıkları Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Dries Mertens transferleriyle Avrupa basınının da ilgisini çekti.

İLK HAFTALARDA GOMIS TAŞIDI

Ligin ilk haftalarında Mauro Icardi'nin hazır olmaması ve Haris Seferovic'in de hazırlık maçlarında gösterdiği performansın gerisinde kalması Teknik Direktör Okan Buruk'u Bafetimbi Gomis'e şans vermek zorunda bıraktı.

İlk haftada sonradan oyuna giren Fransız golcü, zorlu Antalyaspor deplasmanında attığı golle sarı - kırmızılıları üç puana taşıdı. Ümraniyespor ile oynanan mücadelede bir kez daha sahneye çıkan tecrübeli isim yine sarı - kırmızılıları galibiyete taşıyan isim oldu.

Gomis, Nef Stadyumu'nda kazanılan Gaziantep FK ve deplasmanda kazanılan Kasımpaşa maçlarında da attığı gollerle Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürmüştü.

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ICARDI ŞOK YAPTI AMA...

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu Mauro Icardi, Türkiye'ye ilk geldiği günlerde henüz hazır olmadığı için forma şansı bulmakta zorlandı.

İlerleyen haftalarda şans bulan 29 yaşındaki oyuncu özellikle Beşiktaş derbisi ve ardından oynanan Başakşehir maçlarında gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi haline geldi.

Ligde oynadığı altı maçta dört gol ve üç asistlik performans gösteren Icardi'nin özel hayatıysa oyuncuyla ilgili kafaları kurcalayan en önemli mesele.

Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile bir ayrılıp, bir barışan sık sık Arjantin'e giden yıldız oyuncunun durumu sarı - kırmızılıları düşündürüyor.

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FORVETE BİR TAKVİYE DAHA

Şimdiden devre arası transfer döneminin çalışmalarını yapan Galatasaray, forvet hattına önemli bir ismi katmak istiyor. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Memphis Depay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Barcelona'nın daha önce bonservissiz olarak göndermeyi kabul ettiği Hollandalı yıldızı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle az da olsa bir bonservis karşılığı satma kararı aldı.

İspanyol, Sport'ta yer alan habere göre, Memphis Depay için bonservis ödemeyi kabul eden tek takım Galatasaray.





DEPAY'IN İSTEĞİ

Katalan devininden bonservisini vermesini isteyen 28 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşlı bir kontrat imzalamak istiyor.

Barcelona'nın bonservis isteğinin ardından Galatasaray'ın yaptığı kontrat teklifinin şimdiye kadar Depay'ı etkilemediği iddia edildi. Sarı - kırmızılıların önümüzdeki günlerde Depay ve Barcelona ile görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor.