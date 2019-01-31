Barcelona'nın 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Denis Suarez'in Arsenal'a transferi bugün resmen açıklandı.

Transfer, iki kulübün resmi kanallarından duyurulurken Barça'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun kontratının 2021 yazına dek uzatıldığı ve sezon sonuna kadar da Arsenal'a kiralandığı belirtildi.

Yapılan anlaşma gereğince oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahip olan İngiliz kulübü, Suarez'in maaşını ödemeyi de kabul etti.

Suarez, böylece 2014-15 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Sevilla'daki hocası Unai Emery ile yeniden buluşmuş oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler