Barcelona'nın, Manchester City'den kadrosuna kattığı Ferran Torres'in, Nou Camp Stadı'nda basına ve taraftarlara tanıtıldıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıktı. Torres'le birlikte Pedri'nin de koronaya yakalandığı, iki futbolcunun, evlerinde karantinada oldukları duyuruldu. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, tanıtım sırasında maske takmazken, Başkan Johan Laporta ve yöneticilerle bir araya gelmiş, daha sonra takımla antrenmana katılmıştı! Bu arada İngiltere Premier Ligi'nde ise son 1 haftada yapılan testlerde 94 kişi, koronavirüse yakalandı.