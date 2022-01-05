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Barcelona'nın yeni transferi Ferran Torres'in testi pozitif!

Barcelona'nın Manchester City'den kadrosuna kattığı genç futbolcu Ferran Torres'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 07:21 Son Güncelleme:
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Barcelona'nın yeni transferi Ferran Torres'in testi pozitif!

Barcelona'nın, Manchester City'den kadrosuna kattığı Ferran Torres'in, Nou Camp Stadı'nda basına ve taraftarlara tanıtıldıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıktı. Torres'le birlikte Pedri'nin de koronaya yakalandığı, iki futbolcunun, evlerinde karantinada oldukları duyuruldu. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, tanıtım sırasında maske takmazken, Başkan Johan Laporta ve yöneticilerle bir araya gelmiş, daha sonra takımla antrenmana katılmıştı! Bu arada İngiltere Premier Ligi'nde ise son 1 haftada yapılan testlerde 94 kişi, koronavirüse yakalandı.

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