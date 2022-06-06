Son 3 sezondur La Liga'da şampiyonluk yaşayamayan ve teknik direktör Xavi önderliğinde gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Marca'da yer alan habere göre Barcelona, Leeds United'ın Raphinha'nın bonservisi için 60 milyon Euro talep etmesinin ardından rotasını alternatif isimlere çevirdi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona düşük maliyetli oyuncu8larla kadrosunu güçlendirmek isterken, gündeme Paris Saint-Germain'den ayrılan Arjantinli yıldız Angel Di Maria geldi.

İlk görüşmeler yapıldı

Barcelona'nın tecrübeli futbolcu ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtilirken, ilerleyen günlerde resmi bir teklifte bulunabileceği aktarılanlar arasına yer aldı.

Juventus bir adım önde

Juventus, bir süredir peşinde olduğu Angel Di Maria transferinde Barcelona'ya göre bir adım önde olsa da Arjantinli yıldız, beklemeye ve hızlı bir karar vermemeye istekli. Ancak Barcelona ve Juventus dışında talipleri de bulunan Di Maria, Katalan ekibinde oynama fikrine sıcak bakıyor.

Kariyerinde daha önce İspanya'da Real Madrid forması da giyen 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2015 yılından bu yana PSG'de forma giyiyordu. Bu sezon 31 maça çıkan Di Maria, 5 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.



